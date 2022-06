Si presenta ubriaco alla Sagra del Bombetto e pretende di bere: denuncia, multa e Daspo di un anno per il romeno (Di mercoledì 8 giugno 2022) ANCONA - ubriaco alla Sagra del Bombetto, prima si innervosisce quando non gli servono più da bere, poi tenta di aggredire i poliziotti. È finita nel peggiore dei modi la serata di un romeno di 60 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 8 giugno 2022) ANCONA -del, prima si innervosisce quando non gli servono più da, poi tenta di aggredire i poliziotti. È finita nel peggiore dei modi la serata di undi 60 ...

