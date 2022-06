Sanità: Letta, 'impegno Pd a rafforzare quella pubblica e diminuire gap tra regioni' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Siamo impegnati a rafforzare la Sanità pubblica, la pandemia ha aperto sfide nuove che contengono conto dell'esperienza fatta. Abbiamo tutti imparato cose vuol dire per un territorio essere sganciati dai presidi sanitari. Così come ci siamo resi conto di quanto l'Italia sia diversa" e l'impegno dem è quella di diminuire il divario tra le regioni perchè "non è possibile che a seconda di dove nasci" la qualità della Sanità sia diversa. "Sono temi che noi vogliamo affrontare con determinazione. Il Pd c'è". Così Enrico Letta ad un'Agorà sulla Sanità con Roberto Speranza, Sandra Zampa, Stefano Bonaccini tra gli altri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Siamo impegnati ala, la pandemia ha aperto sfide nuove che contengono conto dell'esperienza fatta. Abbiamo tutti imparato cose vuol dire per un territorio essere sganciati dai presidi sanitari. Così come ci siamo resi conto di quanto l'Italia sia diversa" e l'dem èdiil divario tra leperchè "non è possibile che a seconda di dove nasci" la qualità dellasia diversa. "Sono temi che noi vogliamo affrontare con determinazione. Il Pd c'è". Così Enricoad un'Agorà sullacon Roberto Speranza, Sandra Zampa, Stefano Bonaccini tra gli altri.

Advertising

blondic69 : @EnricoLetta Sinistra e Destra esistono più in UE che in Italia. La visione sull economia, sul lavoro, sulle politi… - DonatoMegna : @DiegoFusaro Tagli alla sanità, i danni irreparabili! 8 miliardi gov. Monti (2012-13); 8,4 gov. Letta (2014); 16… - TV7Benevento : Pd: domani Agorà su sanità con Letta - - IlNasara : Lotte di classe? Impoverimento dei certi medio-bassi? Corruzione? Sanità pubblica a pezzi? Scuola distrutta? Crisi… - Tamara_sanita : RT @GiovaQuez: Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se non bombar… -

##Elezioni regionali: centrosinistra, il Lazio pensa al dopo Zingaretti In attesa che il segretario del Pd Enrico Letta si pronunci, nel Lazio i giochi sono aperti per il dopo ... Letta per Sommovigo, a Spezia grande voglia cambiamento E' l'appello che Enrico Letta ha lanciato alla Spezia a sostegno della corsa della candidata del ... Con noi non si andrà mai verso una sanità privata come nel disegno di Toti. Datemi fiducia e non la ... OlbiaNotizie In attesa che il segretario del Pd Enricosi pronunci, nel Lazio i giochi sono aperti per il dopo ...E' l'appello che Enricoha lanciato alla Spezia a sostegno della corsa della candidata del ... Con noi non si andrà mai verso unaprivata come nel disegno di Toti. Datemi fiducia e non la ... Sanità: Letta, 'impegno Pd a rafforzare quella pubblica e diminuire gap tra regioni'