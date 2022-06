Rothen contro Icardi e Paredes | La vergogna non ha limiti Alcuni si credono stelle | ma non sono nessuno

Advertising

Pall_Gonfiato : #Rothen tuona contro #Icardi e #Paredes -

Calcio News 24

... ex giocatore del PSG e ora commentatore sportivo, rivolte a Icardi e Paredes Jerome, ex calciatore del PSG e ora commentatore sportivo molto apprezzato sulle tv francesi, ha tuonato...... ha messo tre volte la firma anche allo Stamford Bridgeil Chelsea nell'andata dei quarti. ... Ne è convinto l'ex calciatore Jeromeche a RMC Sport ha detto la sua sul centravanti. window. PSG, bufera su Paredes e Icardi. Rothen: «senza vergogna» Sono le due parole ad As di Jerome Rothen, ex calciatore del club parigini, che ha parlato della situazione di Mauro Icardi e Leandro Paredes. Il ruolo in squadra dei due giocatori è divenuto sempre ...Parole molto dure di Jerome Rothen, ex giocatore del PSG e ora commentatore sportivo, rivolte a Icardi e Paredes Jerome Rothen, ex calciatore del PSG e ora commentatore sportivo molto apprezzato sulle ...