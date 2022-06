Roma, arriva Vasco Rossi: città blindata, ecco la nuova viabilità (Di mercoledì 8 giugno 2022) Manca davvero poco all‘attesissimo concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo. La manifestazione è prevista per sabato 11 e domenica 12 giugno e i fan, attese la bellezza di 140mila persone, sono letteralmente in fibrillazione. Infatti dopo due anni di Covid — e il relativo blocco di simili eventi — la voglia di riabbracciarsi e cantare insieme i brani che hanno segnato intere generazioni è a dir poco alle stelle. Leggi anche: Vasco Rossi cittadino onorario di Castellaneta “Come Rodolfo Valentino” Concerto di Vasco al Circo Massimo: i cambiamenti alla viabilità In vista dell’evento anche la Capitale cambierà forma. Inevitabilmente, infatti, la viabilità della zona adiacente al Circo Massimo subirà delle modifiche. Questo già a partire da qualche ora prima del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Manca davvero poco all‘attesissimo concerto dial Circo Massimo. La manifestazione è prevista per sabato 11 e domenica 12 giugno e i fan, attese la bellezza di 140mila persone, sono letteralmente in fibrillazione. Infatti dopo due anni di Covid — e il relativo blocco di simili eventi — la voglia di riabbracciarsi e cantare insieme i brani che hanno segnato intere generazioni è a dir poco alle stelle. Leggi anche:cittadino onorario di Castellaneta “Come Rodolfo Valentino” Concerto dial Circo Massimo: i cambiamenti allaIn vista dell’evento anche la Capitale cambierà forma. Inevitabilmente, infatti, ladella zona adiacente al Circo Massimo subirà delle modifiche. Questo già a partire da qualche ora prima del ...

Advertising

SerieA : .@Inter regina di Coppe! Dopo la Supercoppa Italiana i neroazzurri mettono in bacheca anche la loro 8° coppa Italia… - matteosalvinimi : “Roma, arriva il bonus per i nomadi: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi”. No, non siamo su Scherz… - CorriereCitta : Roma, arriva Vasco Rossi: città blindata, ecco la nuova viabilità - SecretRoma1 : Quando arriva il weekend? ?????? ?? - RadioMambo1069 : Nuova data per il calendario romano degli eventi: arriva a Roma La Diosa di Cuba in concerto! ???? Scopri tutte le i… -