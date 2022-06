Referendum | la Bonino striglia Letta | «Hai appiattito il Pd sulla linea manettara del M5S»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Più della guerra, poterono i. Proprio così: Enricoe il suo “campo largo“ rischiano di restare infilzati più dai cinque quesitigiustizia che dalle bizze dei Cinquestelle sull’invio delle armi all’Ucraina. Basta ascoltare, per rendersene conto, le amare riflessioni affidate da Emmaalla rivista Formiche,e già in precedenza esternate al Dubbio: «Ritengo che il Pd stia commettendo un grave errore schierandosi per il No». La storica esponente radicale sa bene che la posizione dem è molto condizionata dai calcoli elettorali di. «Anche da questo – aggiunge, infatti – si vede come l’alleanza con il M5S stia danneggiando il Pd, riportandolo alle posizioni giustizialiste della riforma Bonafede». Emmaintervistata da Formiche E ancora: «Per ...

