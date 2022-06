Reddito di cittadinanza, Orlando: “Farlo diventare il centro dei problemi del mercato del lavoro vuol dire non vedere quelli veri” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Il Reddito di cittadinanza non incide significativamente sul mercato del lavoro. Dobbiamo migliorare le politiche attive del lavoro e verificare che non ci siano abusi ma Farlo diventare il centro dei problemi del mercato del lavoro italiano è non voler vedere i veri problemi”. Così il ministro del lavoro Andrea Orlando a margine della riunione dei ministri omologhi dei Paesi Ocse di ieri Parigi. Tra i problemi, spiega il ministro, “scarsa crescita della produttività, impatto della curva demografica sul lavoro, i salari bassi o una forte emigrazione dei giovani verso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Ildinon incide significativamente suldel. Dobbiamo migliorare le politiche attive delficare che non ci siano abusi maildeideldelitaliano è non voler”. Così il ministro delAndreaa margine della riunione dei ministri omologhi dei Paesi Ocse di ieri Parigi. Tra i, spiega il ministro, “scarsa crescita della produttività, impatto della curva demografica sul, i salari bassi o una forte emigrazione dei giovani verso ...

