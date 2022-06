Quanto guadagna Stefano De Martino? Il cachet in discoteca e per lavorare in tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Periodo d’oro per Stefano De Martino. Dopo essere stato giurato ad ‘Amici 21?, il ballerino e conduttore è impegnato nella promozione del film ‘Il giorno più bello’ con un cast d’eccezione di cui fanno parte Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Violante Placido, Valeria Bilello. Stefano è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma Quanto guadagna grazie alla televisione, le pubblicità, alle sponsorizzazioni su Instagram e alle serate come dj? Quanto guadagna Stefano De Martino Come riporta il quotidiano Il Mattino, giovedì 9 giugno Stefano De Martino sarà dj al Relish Summer Party – Something to talk about di uno dei locali più rinomati di Varcaturo, vicino ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Periodo d’oro perDe. Dopo essere stato giurato ad ‘Amici 21?, il ballerino e conduttore è impegnato nella promozione del film ‘Il giorno più bello’ con un cast d’eccezione di cui fanno parte Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Violante Placido, Valeria Bilello.è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Magrazie alla televisione, le pubblicità, alle sponsorizzazioni su Instagram e alle serate come dj?DeCome riporta il quotidiano Il Mattino, giovedì 9 giugnoDesarà dj al Relish Summer Party – Something to talk about di uno dei locali più rinomati di Varcaturo, vicino ...

Advertising

ParliamoDiNews : Naomi De Crescenzo, la confessione: quanto guadagna su OnlyFans #naomi #crescenzo #confessione #guadagna #onlyfans… - ShittyChannelYT : Vedo che tutti parlano di #Bernardeschi al #Napoli, ma chi ha lanciato questa notizia!? Per me è impensabile, quant… - KrisssBia : @sole24ore Quanto guadagna questo imbecille? Alla faccia di chi? - khamul2k12 : Se paghi poco, le persone che potranno cambiare in meglio, cambieranno (valido per tutti i lavori). Lo sai quanto g… - Beato2308 : @jacopo_iacoboni Volevo cambiare lavoro… Quanto si guadagna raccontare le palle che fanno comodo all’ NWE? -