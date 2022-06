Advertising

globalistIT : - Tapina6 : RT @DarioStefano: Per #Salvini la ffp2 ai seggi è 'un bavaglio un furto di democrazia'. Paragonare uno strumento sanitario a uno di censura… - fernandocazzato : RT @DarioStefano: Per #Salvini la ffp2 ai seggi è 'un bavaglio un furto di democrazia'. Paragonare uno strumento sanitario a uno di censura… - AnCapone23 : RT @DarioStefano: Per #Salvini la ffp2 ai seggi è 'un bavaglio un furto di democrazia'. Paragonare uno strumento sanitario a uno di censura… - SenatoriPD : RT @DarioStefano: Per #Salvini la ffp2 ai seggi è 'un bavaglio un furto di democrazia'. Paragonare uno strumento sanitario a uno di censura… -

Globalist.it

Repressione e, ossia: sono stati fino a ora aperti in Russia 55 casi penali per la presunta diffusione di `notizie false´ sulle forze armate, e altri 2.029 casi per discredito dei militari, ha reso noto l'...'C'è un clima di censura, une un furto di democrazia sui referendum sulla giustizia che è ... Sono altri che in passato hanno fatto accordi con'. Sul famigerato incontro con l'... Putin, bavaglio e repressione: 55 processi per ‘notizie false’ e 2.029 alla sbarra per ‘discredito dei militari’ ha reso noto l'avvocato specializzato nella difesa dei diritti civili, Pavel Chikov, citato in un articolo dell'analista di Carnegie Andrei Kolesnikov.Una battaglia per la democrazia. Cinque quesiti fondamentali per il buon funzionamento della macchina statale. Ignorati dalle principali televisioni ...