Potrà rivedere le sue bimbe, date in adozione. Il primo caso italiano di adozione mite (Di mercoledì 8 giugno 2022) A una donna nigeriana vittima di tratta avevano tolto le figlie, dopo averla accusata di non essere in grado di prendersi cura di loro. Ma la Corte d'Appello di Roma ha emesso una sentenza rivoluzionaria

