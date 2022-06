Politano, l'agente: "E' stato accantonato, non sente più fiducia. Futuro all'estero? Tutti pensano al Valencia.." (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli. Una possibilità confermata anche dal suo stesso agente, Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Marte: “Politano? Penso che in questo momento sia molto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteopotrebbe lasciare il Napoli. Una possibilità confermata anche dal suo stesso, Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Marte: “? Penso che in questo momento sia molto...

Advertising

claudioruss : L'agente di #Politano a Radio Marte: '#Gattuso è un estimatore e #Valencia è una piazza che prenderemo in considera… - Pall_Gonfiato : #Giuffredi si è soffermato sul futuro di #Politano - ilnapolionline : Giuffredi, agente: 'Valuteremo eventuali offerte per Politano. Di Lorenzo resta' - - Spazio_Napoli : Mario #Giuffredi, agente di Matteo #Politano, è uscito allo scoperto: l'attaccante potrebbe lasciare il #Napoli in… - tradizionelazio : ????| IL TERZINO ARRIVA DA #NAPOLI? 'Per me #MarioRui resterà a #Napoli. Poi, se arrivasse la #Lazio o un'altra squad… -