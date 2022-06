Parcheggia auto sulla fermata nel Napoletano: spacca il naso all’autista Eav che lo richiama (Di mercoledì 8 giugno 2022) Parcheggia l’auto sulla fermata del bus, poi prende a pugni in faccia all’autista che gli aveva chiesto di spostarsi. L’aggressione è avvenuta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nella serata di ieri, martedì 7 giugno. Parcheggia auto sulla fermata nel Napoletano A denunciare il fatto è Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022)l’del bus, poi prende a pugni in facciache gli aveva chiesto di spostarsi. L’aggressione è avvenuta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nella serata di ieri, martedì 7 giugno.nelA denunciare il fatto è Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

