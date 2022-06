Nicola Ventola: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’ex calciatore (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scopriamo di più sulla vita privata di Nicola Ventola, ex calciatore fra i più quotati degli ultimi anni. Dopo una carriera importante nel mondo del pallone, dovuta ad un talento fuori dal comune che gli ha permesso di militare in club prestigiosi di serie A, Ventola ha saputo reinventarsi dal punto di vista professionale in qualità di opinionista e non solo. Prima di accasarsi con la bellissima moglie modella, Nicola ha avuto una relazione con una conduttrice tv molto famosa. Ecco le informazioni sull’ex bomber. Chi è Nicola Ventola: biografia, carriera e Instagram Nicola Ventola è nato a Grumo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scopriamo di più sulladi, exfra i più quotati degli ultimi anni. Dopo unaimportante nel mondo del pallone, dovuta ad un talento fuori dal comune che gli ha permesso di militare in club prestigiosi di serie A,ha saputo reinventarsi dal punto di vista professionale in qualità di opinionista e non solo. Prima di accasarsi con la bellissimamodella,ha avuto una relazione con una conduttrice tv molto famosa. Ecco le informazionibomber. Chi èè nato a Grumo ...

Advertising

S876691 : Nicola Ventola ????sei un grande #CelebrityChef ?? - franbu67 : RT @Josse34775797: 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. In questo caso Nicola Ventola, bullizzato per anni, ha servito un piatt… - Josse34775797 : 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. In questo caso Nicola Ventola, bullizzato per anni, ha servito un… - SilverErLucano : @_alessandra27_ La classe, l'eleganza di Nicola Ventola - aversa76_maria : Stasera a Celebrity chef c'è Ignazio Moser e Nicola Ventola, teniamo d'occhio la programmazione, hanno registrato l… -