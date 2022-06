Napoli, Koulibaly non si sbilancia: “Futuro? Vado in vacanza e poi vediamo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kalidou Koulibaly prende tempo. “Per il momento sono in Senegal, sto andando in vacanza e poi vedremo” ha detto il centrale franco-senegalese, in scadenza nel 2023 con il Napoli. Il suo nome è stato accostato in questi giorni a diverse squadre, soprattutto il Barcellona, e il Napoli attende una risposta. “Non voglio mentirvi sul mio Futuro, la verità è che non so nulla. Ero concentrato sulla nazionale e non ho parlato con nessuno – ha aggiunto Koulibaly, impegnato ora con il Senagal -. Ora trascorrerò qualche giorno in Senegal e una volta rientrato in Europa vedremo, vi farò sapere molto presto“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kalidouprende tempo. “Per il momento sono in Senegal, sto andando ine poi vedremo” ha detto il centrale franco-senegalese, in scadenza nel 2023 con il. Il suo nome è stato accostato in questi giorni a diverse squadre, soprattutto il Barcellona, e ilattende una risposta. “Non voglio mentirvi sul mio, la verità è che non so nulla. Ero concentrato sulla nazionale e non ho parlato con nessuno – ha aggiunto, impegnato ora con il Senagal -. Ora trascorrerò qualche giorno in Senegal e una volta rientrato in Europa vedremo, vi farò sapere molto presto“. SportFace.

