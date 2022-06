Ms. Marvel: da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci siamo, la nuova serie Ms. Marvel debutta oggi su Disney+, gratis per gli abbonati. La serie tv realizzata dai Marvel Studios è ambientata un paio di anni dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame e ha per protagonista Kamala Khan, una ragazza capace di produrre proiezioni energetiche che la distinguono da tutte le altre sue coetanee presenti sulla faccia della Terra. Kamala Khan non è un nome nuovo per i fan della Marvel, è anche vero però che il personaggio della serie televisiva si discosterà molto da quello dei fumetti, avvicinandosi più alle prestazioni eccezionali di Mr. Fantastic. Di cosa parla Ms. Marvel? La serie tv Ms. Marvel ha per protagonista Kamala Khan, una giovane americana musulmana che trascorre la sua adolescenza in quel di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci siamo, la nuova serie Ms.debuttasu Disney+,per gli. La serie tv realizzata daiStudios è ambientata un paio di anni dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame e ha per protagonista Kamala Khan, una ragazza capace di produrre proiezioni energetiche che la distinguono da tutte le altre sue coetanee presenti sulla faccia della Terra. Kamala Khan non è un nome nuovo per i fan della, è anche vero però che il personaggio della serie televisiva si discosterà molto da quello dei fumetti, avvicinandosi più alle prestazioni eccezionali di Mr. Fantastic. Di cosa parla Ms.? La serie tv Ms.ha per protagonista Kamala Khan, una giovane americana musulmana che trascorre la sua adolescenza in quel di ...

