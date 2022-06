Morata: per il ds dell’Atletico Madrid dipende dai bianconeri (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le parole del ds dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, sulla permanenza di Morata alla Juve: «Tutto è possibile. Basta volerlo» Intervenuto a Sportitalia, il ds dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, ha aperto alla possibile permanenza di Morata alla Juve. La decisione però spetta ai bianconeri. «Morata? Tutto è possibile. Basta volerlo. dipenderà da quanto la Juve abbia interesse nel trattenerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le parole del ds, Andrea Berta, sulla permanenza dialla Juve: «Tutto è possibile. Basta volerlo» Intervenuto a Sportitalia, il ds, Andrea Berta, ha aperto alla possibile permanenza dialla Juve. La decisione però spetta ai. «? Tutto è possibile. Basta volerlo.rà da quanto la Juve abbia interesse nel trattenerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MarcelloChirico : Arrivano notizie positive su #Morata : l'@Atleti orientata ad accettare la proposta #Juventus di 15+ 6 di bonus per… - forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Si attende la chiusura dell’affare che porterà Pogba di nuovo a Torino… - Gazzetta_it : Juve-Atletico, Morata per Kean si può fare. E spunta De Paul #calciomercato - CalcioNews24 : Morata: per il ds dell’Atletico Madrid dipende dai bianconeri - Cucciolina96251 : RT @CampiMinati: Dybala per Allegri era una mezzala offensiva. Il suo sostituto è quindi Pogba, a fascia invertita. Si cerca il sostituto d… -