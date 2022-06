Mertens - Napoli, affare di cuore: la situazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli - Non è finita finché non è finita: si dice così, no? Certo è che la storia è molto ma molto in bilico. Già. Però, beh, c'è un però: Dries vuole continuare a vestire la maglia azzurra, Napoli è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022)- Non è finita finché non è finita: si dice così, no? Certo è che la storia è molto ma molto in bilico. Già. Però, beh, c'è un però: Dries vuole continuare a vestire la maglia azzurra,è ...

Advertising

Gazzetta_it : #Napoli, anno zero: dopo Insigne rischia di perdere Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens - mirkocalemme : #Mertens ha tutto il diritto di chiedere 4 milioni netti tra ingaggio e bonus alla firma, come il #Napoli ha il dir… - tvdellosport : ??RINNOVO #MERTENS Sembra non arrivare l’accordo tra Aurelio De Laurentiis e #Mertens, il matrimonio tra il Napoli… - ilpodsport : #Calciomercato Retroscena Mertens, tutta la verità sulla mail al Napoli #ilpodsport - sportli26181512 : Mertens-Napoli, affare di cuore: la situazione: Domanda e offerta ancora distanti: De Laurentiis insiste per un con… -