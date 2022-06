Matteo Berrettini torna in campo dopo 84 giorni: vittoria in 3 set all’esordio sull’erba (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Italia del tennis aspettava da 84 giorni: Matteo Berrettini è tornata a giocare, anche a vincere. dopo l’operazione alla mano destra e la difficile riabilitazione – per un mese il tennista romano non ha potuto nemmeno impugnare la racchetta – è arrivato il ritorno in campo. Sulla sua superficie, l’erba, Berrettini ha battuto in tre set il moldavo Radu Albot, n. 121 della classifica Atp, all’esordio nel torneo di Stoccarda. Il punteggio finale (6-2; 4-6; 6-3) racconta di un ritmo gara ancora da ritrovare, ma anche di un tennis già efficace: “Mi sono distratto nel secondo set dopo aver giocato bene il primo”, ha spiegato lo stesso Berrettini. Che però non nasconde la soddisfazione: “Sono nuovamente in salute e sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Italia del tennis aspettava da 84ta a giocare, anche a vincere.l’operazione alla mano destra e la difficile riabilitazione – per un mese il tennista romano non ha potuto nemmeno impugnare la racchetta – è arrivato il ritorno in. Sulla sua superficie, l’erba,ha battuto in tre set il moldavo Radu Albot, n. 121 della classifica Atp,nel torneo di Stoccarda. Il punteggio finale (6-2; 4-6; 6-3) racconta di un ritmo gara ancora da ritrovare, ma anche di un tennis già efficace: “Mi sono distratto nel secondo setaver giocato bene il primo”, ha spiegato lo stesso. Che però non nasconde la soddisfazione: “Sono nuovamente in salute e sono ...

Advertising

Eurosport_IT : Dopo 84 giorni, bentornato Matteo ?? #Berrettini | #BOSSOpen | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Matteo come noi: ha finito gli aggettivi per Rafa ?? #Berrettini | #Nadal | #EurosportTENNIS - solounastella : RT @SSportNetwork: #SuperSportLIVE #Tennis #AtpStoccarda Uno splendido Matteo #Berrettini torna in campo dopo tre mesi superando #Albot 6-2… - josemariaszv : RT @Eurosport_IT: Dopo 84 giorni, bentornato Matteo ?? #Berrettini | #BOSSOpen | #EurosportTENNIS - solounastella : RT @leomigliaccio93: Bentornato Matteo ???? #berrettini #AtpStoccarda -