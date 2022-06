L’Isola dei Famosi, quella in onda sarà l’ultima edizione del reality? Ecco come stanno davvero le cose (Di mercoledì 8 giugno 2022) In questi giorni si erano diffusi i rumor che volevano la sedicesima come ultima edizione del famoso reality show L’Isola dei Famosi. A darne la notizia era stato il portale The Pipol attraverso un comunicato su Instagram. Ma qualcosa ad oggi sembrerebbe essere cambiato. A smentire le indiscrezioni che stavano iniziando a trapelare sul web circa il non rinnovo di un’altra edizione del programma, ci ha pensato TvBlog. Ecco quanto si legge sul sito: Da queste colonne, un po’ di tempo fa, vi avevamo dato conto del fatto che il contratto in essere di Mediaset con Banijay Italia per questa trasmissione sarebbe scaduto solo nel 2023, con due edizioni delL’Isola dei Famosi da produrre e mandare in onda su Canale 5. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022) In questi giorni si erano diffusi i rumor che volevano la sedicesimaultimadel famososhowdei. A darne la notizia era stato il portale The Pipol attraverso un comunicato su Instagram. Ma qualcosa ad oggi sembrerebbe essere cambiato. A smentire le indiscrezioni che stavano iniziando a trapelare sul web circa il non rinnovo di un’altradel programma, ci ha pensato TvBlog.quanto si legge sul sito: Da queste colonne, un po’ di tempo fa, vi avevamo dato conto del fatto che il contratto in essere di Mediaset con Banijay Italia per questa trasmissione sarebbe scaduto solo nel 2023, con due edizioni deldeida produrre e mandare insu Canale 5. ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - untilthesunup_ : RT @fanpage: Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano. Non esiste… - sr202438 : @Linerazzurra una stagione da record. scala dei turchi Etna ex camera commercio Ortigia faro Messina pistacchi… - IsaeChia : L'Isola dei Famosi, quella in onda sarà l'ultima edizione del reality? Ecco come stanno davvero le cose Ci ha pen… - _val_30 : RT @fanpage: Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano. Non esiste… -