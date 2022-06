La Turchia prova a mediare, ma non c'è spazio per il negoziato. Ancora in forse il corridoio per il trasporto del grano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Hanno lavorato al progetto dei corridoi per il grano oggi il ministro degli Esteri russo Lavrov e il turco Cavusoglu. Ad Ankara puntano anche sulla possibilità di ripresa dei negoziati fra Mosca e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Hanno lavorato al progetto dei corridoi per iloggi il ministro degli Esteri russo Lavrov e il turco Cavusoglu. Ad Ankara puntano anche sulla possibilità di ripresa dei negoziati fra Mosca e ...

Pubblicità

TorciaPolitica : RT @ispionline: La #Turchia hai i riflettori puntati per il suo ruolo di mediazione nella #guerra tra #Russia e #Ucraina. Riuscirà #Erdogan… - ispionline : La #Turchia hai i riflettori puntati per il suo ruolo di mediazione nella #guerra tra #Russia e #Ucraina. Riuscirà… - Mania48Mania53 : RT @MassimoFrisoni: @Frances20665381 E ora negli Stati Uniti si parla di sanzionare l’Ungheria !! Ovviamente non si sognano di sanzionare l… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Il tentativo di Ankara - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ?? Rischio terremoto nelle urne ?? Per il grano c'è l'accordo tra #Russia #Ucraina e #Turchia ?? Case a prova di 'okkupanti' ??… -