La Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni, dal 13 al 18 settembre (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – La Davis Cup by Rakuten torna dopo 46 anni nella città di Bologna e lo fa in grande stile, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale: un nuovo, grande evento sportivo internazionale nell’Emilia-Romagna Sport Valley. La manifestazione, scrive la Federtennis, si svolgerà dal 13 al 18 settembre prossimi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e vedrà protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia. Il ritorno della più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali nel capoluogo regionale coincide con un anniversario storico. Ricorre infatti quest’anno il centenario dalla prima partecipazione della Nazionale italiana: dal 19 al 21 giugno del 1922 l’Italia affrontò sull’erba di Roehampton la Gran Bretagna. Per celebrare questa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – LaCup by Rakuten torna46nella città die lo fa in grande stile, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale: un nuovo, grande evento sportivo internazionale nell’Emilia-Romagna Sport Valley. La manifestazione, scrive la Federtennis, si svolgerà dal 13 al 18prossimi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e vedrà protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia. Il ritorno della più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali nel capoluogo regionale coincide con unversario storico. Ricorre infatti quest’anno il centenario dalla prima partecipazione della Nazionale italiana: dal 19 al 21 giugno del 1922 l’Italia affrontò sull’erba di Roehampton la Gran Bretagna. Per celebrare questa ...

Advertising

FedericoFerri : Fino al 2024, TUTTA la Coppa Davis sarà su Sky Sport. @DavisCup @SkySport #LaTuaCasaDelloSport #SkyTennis - UnipolArena : RT @RegioneER: ???? La #CoppaDavis in Emilia-Romagna. Il grande #Tennis a Bologna dal 13 al 18 settembre all'@UnipolArena Leggi: https://t.c… - RegioneER : ???? La #CoppaDavis in Emilia-Romagna. Il grande #Tennis a Bologna dal 13 al 18 settembre all'@UnipolArena Leggi:… - SportDailyITA : Coppa Davis: dal 13 al 18 settembre all'Unipol Arena - TizianaPikler : La @RegioneER continua a investire nello #sport per la promozione del #territorio. A #settembre è la volta della… -