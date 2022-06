Juventus - Atletico Madrid | non solo Morata | sul tavolo anche il nome di De Paul

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Morata potrebbe continuare la sua avventur con la @juventusfc - Gazzetta_it : Juve-Atletico, Morata per Kean si può fare. E spunta De Paul #calciomercato - Glongari : Il ds dell’Atletico Madrid #Atleti Andrea #Berta in esclusiva a @tvdellosport sulla possibile permanenza di #Morata… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, obiettivo De Paul: la richiesta dell’Atletico Madrid #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus-#AtleticoMadrid | Non solo #Morata: sul tavolo anche il nome di #DePaul -

Come riporta La Gazzetta dello Sport , lasta parlando con l'Madrid . Il nome finito sul tavolo, oltre a quello di Alvaro Morata , sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul . I bianconeri, infatti, hanno chiesto informazioni ...Numeri confermati anche all'Madrid, dove in due stagioni, ha realizzato 34 reti in 83 ... Luis Suarez © LaPresseDue anni fa, il suo nome era stato accostato concretamente alla, ma non ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta parlando con l’Atletico Madrid. Il nome finito sul tavolo, oltre a quello di Alvaro Morata, sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul. I bianconeri, ...La Juventus sta trattando con l'Atletico Madrid per provare a trattenere Alvaro Morata a Torino. L'intesa con gli spagnoli è complicata, ma non impossibile. Le richieste iniziali dei Colchoneros era d ...