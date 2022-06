Isola dei famosi, Beatrice Marchetti si è sposata: tra gli invitati anche Isolde Kostner (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ex concorrente dell’Isola dei famosi 15, Beatrice Marchetti, si è sposata. Ha scelto di fare una cerimonia privata, con pochi amici e familiari. La modella ha giurato amore eterno a suo marito che, stando a quanto riportano le pagine di gossip, è conosciuto con il nome Felix B. Tra gli invitati anche la sua ex compagna d’avventura in Honduras, Isolde Kostner e suo marito. Il matrimonio è stato celebrato in Grecia, ad Atene. Con una foto pubblicata su Instagram, Beatrice aveva annunciato che era arrivato il grande giorno: «The Day». E dopo, la campionessa italiana di sci, Isolde Kostner, ha postato una foto con parole al miele: «È stato davvero un piacere aver potuto esser partecipe ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ex concorrente dell’dei15,, si è. Ha scelto di fare una cerimonia privata, con pochi amici e familiari. La modella ha giurato amore eterno a suo marito che, stando a quanto riportano le pagine di gossip, è conosciuto con il nome Felix B. Tra glila sua ex compagna d’avventura in Honduras,e suo marito. Il matrimonio è stato celebrato in Grecia, ad Atene. Con una foto pubblicata su Instagram,aveva annunciato che era arrivato il grande giorno: «The Day». E dopo, la campionessa italiana di sci,, ha postato una foto con parole al miele: «È stato davvero un piacere aver potuto esser partecipe ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - Alessan07633755 : Almeno ora Nicolas ha dei legami e sorride oltre a dire la verità e non nasco detti gli altri invece aizzano efan o… - zazoomblog : Isola dei famosi Cristiana Capotondi parla di Nicolas Vaporidis: cosa svela sul suo ex - #Isola #famosi #Cristiana… - fabiolabrignone : RT @FocuSicilia: Puntare sulle infrastrutture, in particolare dei porti, è la chiave dello sviluppo dell'isola secondo le ultime ricerche s… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Isola dei famosi, Cristiana Capotondi parla di Nicolas Vaporidis: cosa svela sul suo ex -