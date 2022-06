Isola 16, Alex Belli bacchetta Soleil Sorge: “Sono felice che abbia avuto un’altra opportunità lavorativa ma…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alex Belli che possa piacere o meno è stato indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua concezione dell’amore libero ha tenuto banco per tutti i 6 mesi del reality, così come la definizione di chimica artistica su cui ancora in tanti nutrono dei dubbi sul reale significato. Nella Casa l’attore di Cento Vetrine aveva legato con Soleil Sorge, dando il via poi a quello che sarebbe stato definito il triangolo artistico del Gf Vip 6. Sposato con Delia Duran (con la quale in realtà ha solo scambiato le promesse d’amore), Alex Belli una volta uscito dal reality, dove è stato squalificato per aver violato il regolamento, ha iniziato un rapporto “d’amore e d’odio” a distanza con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Terminato il Gf Vip, i ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022)che possa piacere o meno è stato indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua concezione dell’amore libero ha tenuto banco per tutti i 6 mesi del reality, così come la definizione di chimica artistica su cui ancora in tanti nutrono dei dubbi sul reale significato. Nella Casa l’attore di Cento Vetrine aveva legato con, dando il via poi a quello che sarebbe stato definito il triangolo artistico del Gf Vip 6. Sposato con Delia Duran (con la quale in realtà ha solo scambiato le promesse d’amore),una volta uscito dal reality, dove è stato squalificato per aver violato il regolamento, ha iniziato un rapporto “d’amore e d’odio” a distanza con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Terminato il Gf Vip, i ...

