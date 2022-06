Il terribile sospetto di Bassetti: "Ecco che cosa accadrà in estate col vaiolo delle scimmie", è allarme (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteo Bassetti, ospite a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, ha fatto il punto anche sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. L'infettivologo del San Martino di Genova si è però soffermato a parlare anche del vaiolo delle scimmie che di fatto sta preoccupando e non poco i sistemi sanitari di diversi Paesi del mondo. E così il professor Bassetti, ha voluto ricordare quali sono i rischi che possono portare alcuni virus che magari per tanto tempo abbiamo pensato fossero sotto controllo. "Ci sono almeno tre condizioni che fanno sì che le malattie infettive possano essere diverse da quelle di alcuni anni fa: la globalizzazione, la sovrappopolazione e l'erosione degli ambienti e poi l'aumento delle temperature". Insomma Bassetti lancia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteo, ospite a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, ha fatto il punto anche sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. L'infettivologo del San Martino di Genova si è però soffermato a parlare anche delche di fatto sta preoccupando e non poco i sistemi sanitari di diversi Paesi del mondo. E così il professor, ha voluto ricordare quali sono i rischi che possono portare alcuni virus che magari per tanto tempo abbiamo pensato fossero sotto controllo. "Ci sono almeno tre condizioni che fanno sì che le malattie infettive possano essere diverse da quelle di alcuni anni fa: la globalizzazione, la sovrappopolazione e l'erosione degli ambienti e poi l'aumentotemperature". Insommalancia ...

