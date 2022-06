Il Bayern Monaco ci ripensa su Osimhen | offerta del Napoli troppo alta

Advertising

Commenta per primo Come riportato dall' Independent , il Liverpool avrebbe rifiutato la seconda offerta delper Sadio Mané , dii 30 milioni. Il club valuta il giocatore 50 milioni di euro.Se andasse in porto, questo libererebbe Sadio Mané in direzione. Ricordiamo come Nunez era stato in passato accostato sia all' Inter che al Milan.Sadio Mané è un idolo in Senegal non solo per quello che fa in campo, ma anche per la sua umiltà fuori dal terreno di gioco ...Come riportato dall'Independent, il Liverpool avrebbe rifiutato la seconda offerta del Bayern Monaco per Sadio Mané, dii 30 milioni. Il club valuta il giocatore 50 milioni di euro.