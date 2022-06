Giornata Mondiale degli Oceani 2022 | le iniziative beauty per mari più puliti

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Noi e il nostro Pianeta abbiamo molto in comune. Siamo entrambi composti per la maggior parte da acqua. L’uomo per circa il 60%, la Terra per il 70. Una somiglianza che dovrebbe farci riflettere su quanto questa preziosa risorsa sia da tutelare. A partire dainei quali è riversato il 97% dell’acqua globale. Per questo nel 1992 le Nazioni Unite hanno istituito lache ogni anno si celebra l’8 giugno. E per lo stesso motivo molti marchi cosmetici – soprattutto quelli che sfruttano il potere anti età delle alghe – si stanno impegnando per un approccio sostenibile su più fronti. Volando sulle onde (in modo responsabile) L’acquisizione del trimarano Ultim, in grado di circumnavigare il pianeta in 40 giorni, da parte del marchio SVR ha un significato simbolico ...