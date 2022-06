Follia in spiaggia: scoppia la rissa, gli stacca un dito a morsi e lo ingoia (Di mercoledì 8 giugno 2022) scoppia una rissa in spiaggia, scattano gli arresti. La vicenda è avvenuta nelle ore della notte e la notizia è stata diffusa da Il Corriere della Romagna. Come riportato sulla testata giornalistica, i vigilantes della Vigilar a bordo dei quad utilizzati per pattugliare la zona, hanno avvistato il gruppo di uomini che con violenza si malmenava sulla spiaggia. I fatti. Una rissa scoppiata tra uomini, alcuni di origine nigeriana, altri di nazionalità albanese. Una scena raccapricciante sulla spiaggia di Rimini, quando uno tra i litiganti, un 25enne nigeriano come riportato su La Repubblica, avrebbe staccato a morsi il dito della mano destra dell’avversario albanese, mangiando poi la falange. Una scena raccapricciante ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)unain, scattano gli arresti. La vicenda è avvenuta nelle ore della notte e la notizia è stata diffusa da Il Corriere della Romagna. Come riportato sulla testata giornalistica, i vigilantes della Vigilar a bordo dei quad utilizzati per pattugliare la zona, hanno avvistato il gruppo di uomini che con violenza si malmenava sulla. I fatti. Unata tra uomini, alcuni di origine nigeriana, altri di nazionalità albanese. Una scena raccapricciante sulladi Rimini, quando uno tra i litiganti, un 25enne nigeriano come riportato su La Repubblica, avrebbeto aildella mano destra dell’avversario albanese, mangiando poi la falange. Una scena raccapricciante ...

