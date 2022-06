“È in coma” Travolto da un’auto | lo chef italiano ricoverato nel reparto di rianimazione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Christian Milone investito a Pinerolo, lostellatoneldidell’ospedale Cto di Torino. 43 anni, titolare della storica trattoria Zappatori nel centro della cittadina, è rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla strada provinciale 129 per Buriasco, dove abita. Era in bicicletta e si è scontrato con. Portato d’urgenza in pronto soccorso, è stato successivamente operato dai neurochirurghi dell’ospedale torinese. La prognosi è riservata, mentre fioccano i messaggi di incoraggiamento. Nato a Torino nel 1979, come si legge sul sito del locale, Milone viene da una famiglia di ristoratori. “Fin da piccolo – si legge sul sito del ristorante- l’attività del ristorante ha scandito le mie giornate, guardare i miei genitori all’opera mi ha permesso di rubare ...

Purtroppo proprio durante la sua ultima uscita in bicicletta, è statoda un'auto ... Al momento si trova infarmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Torino. Intanto i ...morto, a distanza di un anno , il 73enneil 13 maggio 2021 in via Torino a Gallarate : Giuseppe Spitaleri, residente in città, non si era mai svegliato , era rimasto indopo l'incidente. Il decesso è avvenuto lunedì, a quasi ...Lunedì ha avuto un grave incidente sulla SP129, un’auto lo ha travolto mentre era a bordo della sua bicicletta da corsa. Lo chef pinerolese Christian Milone è in coma farmacologico, ricoverato nel rep ...Il famoso cuoco della Trattoria Zappatori di Pinerolo si trova ricoverato in rianimazione a Torino con prognosi riservata ...