Dopo due anni di assenza torna il “Progetto Gaia | il mondo nascosto”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’evento “, il” che si terrà a Benevento, presso la fondazione Ciccio Romano, via Monteguardia il 12 giugno 2022. “Quando la natura chiama noi delnon possiamo che rispondere.duedi fermo eccoci a riproporvi il nostro, di scena rino erbe e luoghi magici… questa volta saremo ospiti della Tenuta Fondazione Ciccio Romano in Benevento. Non un semplice percorso di riconoscimento e raccolta delle erbe ma, come da nostra abitudine e tradizione, da oltre 10, vi faremo scoprire uno dei luoghi, a nostro avviso più bello in assoluto, ...

Advertising

La paura, la suspense, il miracolo. Un bambino di 4 anni è stato trovato al sicuroessere sopravvissuto pergiorni da solo nel Montana a basse temperature: è successo lo scorso fine settimana. Ryker Webb è stato trovato domenica illeso ma ' affamato, assetato e infreddolito ...aver aperto il fuoco, l'omicida - arrivato con un'automobile - è risalito a bordo ed è ... La donna aveva appena accompagnato a scuola ifigli e aveva ripreso l'auto per dirigersi in via Vigolo.Dopo due anni di assenza causa Covid, torna l'amichevole in famiglia della Juventus: l'annuncio del sindaco di Villar Perosa Dopo due anni di assenza causa Covid, torna l'amichevole in famiglia della ...Mancano tre giorni all'uscita in Giappone di Dragon Ball Super: Super Hero. Ecco due nuovi trailer brevi con Broly, Gamma 1 e Gamma 2.