Contraffazione e droga, controlli della Guardia di Finanza al concerto di Vasco Rossi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diciannove persone denunciate per Contraffazione e 12 segnalate al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e spinelli: è il bilancio del piano straordinario della Guardia di Finanza di Napoli finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni della Contraffazione e della droga organizzati in occasione del concerto di Vasco Rossi che si è tenuto ieri nello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I servizi sono stati svolti dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo Napoli, coadiuvati dalle unità cinofile e in coordinamento con la Sala Operativa del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Sequestrati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diciannove persone denunciate pere 12 segnalate al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e spinelli: è il bilancio del piano straordinariodidi Napoli finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei fenomeniorganizzati in occasione deldiche si è tenuto ieri nello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I servizi sono stati svolti dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo Napoli, coadiuvati dalle unità cinofile e in coordinamento con la Sala Operativa del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Sequestrati ...

