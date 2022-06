"Come si sono bruciati 160mila sterline in poche ore": Meghan e Harry, l'ultimo scandalo (Di mercoledì 8 giugno 2022) I due ex duchi del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero speso in poco tempo 160mila sterline. Tantissimo. Il loro viaggio è stato ricoperto da oro ed ha fatto parlare molto i tabloid di mezzo mondo perché, conti alla mano, si è rivelato più reale che mai. Dalle ultimissime novità sappiamo che Harry e Meghan sono andati via prima, lasciando così il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Ai più attenti, poi, non è sfuggita una certa tensione con William e Kate che è stata evidente più che mai durante questo momento. A quanto pare, infatti, ci sarebbe stato un rifiuto dei Cambridge a partecipare alla festa del primo compleanno di Lilibet. William e Kate hanno motivato la loro assenza per un impegno in Galles. I Sussex hanno fatto parlare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) I due ex duchi del Sussex, il principeMarkle avrebbero speso in poco tempo. Tantissimo. Il loro viaggio è stato ricoperto da oro ed ha fatto parlare molto i tabloid di mezzo mondo perché, conti alla mano, si è rivelato più reale che mai. Dalle ultimissime novità sappiamo cheandati via prima, lasciando così il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Ai più attenti, poi, non è sfuggita una certa tensione con William e Kate che è stata evidente più che mai durante questo momento. A quanto pare, infatti, ci sarebbe stato un rifiuto dei Cambridge a partecipare alla festa del primo compleanno di Lilibet. William e Kate hanno motivato la loro assenza per un impegno in Galles. I Sussex hanno fatto parlare di ...

