Come evitare l' effetto yo-yo

effetto yo-yo: è così che lo psicologo clinico specializzato in obesità Kelly Brownell ha definito il fenomeno ciclico della diminuzione e dell'aumento del peso, paragonandolo a uno yo-yo perché - Come il gioco - provoca un movimento continuo dall'alto verso il basso. Un effetto determinato normalmente, secondo gli esperti, da diete troppo restrittive che provocano bruschi cali e altrettanto bruschi rialzi ponderali che riguarda milioni di persone: diverse stime a livello mondiale dicono che dopo una dieta, l'80% di chi la fa ritorna al peso di prima. Insomma, si ingrassa di nuovo. Il motivo è che dopo un periodo di privazioni estreme si tende a ributtarsi sul cibo, talvolta innescando un circolo vizioso: si mangia ancora perché si è ingrassati dopo tanti sacrifici. Le conseguenze sono spiacevoli per la linea ma anche - anzi, ...

