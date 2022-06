Cerca su TikTok la madre biologica | “Vorrei solo dirti grazie | sei stata la prima ad amarmi”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Pubblico questo videoperché credo nel potere dei social e della condivisione. Magari non arriverà mai a nessuno, però ci provo.. Nulla di più.perché seilapersona al mondo ad avermi amata e che ha compiuto per me il gesto più bello di tutti. Mi hai fatto il regalo più bello di tutti. Quindi, chiunque tu sia, semplicemente. Una bimba che ti deve tanto“. È un video “per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo” quello che Maria Elena Lombardo, 24 anni, nata ad Imperia ma residente a Genova, ha pubblicato su. La ragazza non ha mai conosciuto la suae vorrebbe ritrovarla. @marionthecloudsPubblico ...