Castel Volturno (Caserta), salva bimbi in mare e ha un malore: le famiglie e i piccoli si sono dileguati dopo la morte dell'uomo (Di mercoledì 8 giugno 2022) commenta Pur non sapendo nuotare, non ci ha pensato due volte e si è buttato in mare per cercare di trarre in salvo due bambini , di 6 e 7 anni, che erano in difficoltà tra le onde. Portato al sicuro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 giugno 2022) commenta Pur non sapendo nuotare, non ci ha pensato due volte e si è buttato inper cercare di trarre in salvo due bambini , di 6 e 7 anni, che erano in difficoltà tra le onde. Portato al sicuro ...

Advertising

fanpage : 'Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare” Si chiamava Rahhal Amarri, 42 an… - fanpage : Un uomo di 45 anni è morto tra le onde dopo aver tratto in salvo 4 bambini che non riuscivano a tornare a riva. Una… - DSantanche : Non ha esitato un secondo e si è tuffato in mare per salvare la vita di due bimbi che stavano annegando. Quello di… - MelgerTina : RT @P_M_1960: Mentre Rahhal Amarri moriva, stroncato da un malore dopo aver salvato due bambini sul litorale di Castel Volturno, la madre d… - Pierfanze208 : RT @DSantanche: Non ha esitato un secondo e si è tuffato in mare per salvare la vita di due bimbi che stavano annegando. Quello di #RahhalA… -