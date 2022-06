Carlo Conti | l’indiscrezione bomba di “Dagospia” prima dell’estate

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Quanto hanno torto quelli che pensano che in estate la tv vada in vacanza. Chi lavora dietro le quinte dei programmi tv perché funzionino, riscuotono successo e facciano il pieno di ascolti, non riposa mai. Lo sa beneche in vista della nuova stagione autunnale, con la messa a punto dei palinsesti previsti sul piccolo schermo, è al lavoro per il cast di “Tale e quale show”, appuntamento amatissimo dagli Italiani. In vista ci sarebbero delle importanti novità: stando ai rumors il conduttore toscano starebbe facendo di tutto per avere in trasmissione proprio lei… (nua a leggere dopo le foto) Scalda i motori: è impegnatissimo per cercare di offrire al pubblico un format di qualità con un cast eccellente. In attesa di riprendere la programmazione del simpatico show delle ...