(Di mercoledì 8 giugno 2022) Erogazione automatica per gli addetti del privato e del pubblico e per i beneficiari delle indennità Covid nel 2021. Domanda per domestici, stagionali e lavoratori dello spettacolo

Enzaedma60 : RT @EnricoAllevi: BONUS di 200 euro esteso alle 'BADANTI' ma NEGATO ai 'DISABILI' Italiani...poi si STUPISCONO se cresce l'ODIO verso il GO… - Alexander76NO : Bonus 200 euro: tutte le strade per ottenerlo nei diversi settori di attività @sole24ore - dolores20943592 : RT @EnricoAllevi: BONUS di 200 euro esteso alle 'BADANTI' ma NEGATO ai 'DISABILI' Italiani...poi si STUPISCONO se cresce l'ODIO verso il GO… - diegoformichell : RT @lvoir: Un parlamentare prende, bonus compresi, circa 18.000 euro al mese, un dipendente è grassa se ne prende 1.200 ma per quelli sopra… - Leonardoetrusco : RT @EnricoAllevi: BONUS di 200 euro esteso alle 'BADANTI' ma NEGATO ai 'DISABILI' Italiani...poi si STUPISCONO se cresce l'ODIO verso il GO… -

euro/ Per le partite Iva scende sotto a 100 euro Infatti redditi più bassi potranno accedere al contributo di 600 euro, Ma i redditi più alti potranno ottenere soltantoeuro....... inclusi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di apprendistato e in regime di somministrazione, 2.100 euro di base per l'anno in corso, 2.150 euro per il 2023 e 2.euro per il 2024, ...Bonus psicologo coppia, è possibile accedere a una misura di sostegno per le terapie psicologiche fino a 50000 euro isee.Dal 13 giugno è possibile chiedere i crediti di imposta relativi a spese sostenute per interventi edilizi e di riqualificazione energetica delle strutture ricettive ...