Barga | foto con svastiche e disegni sessisti alla scrittrice | “Hanno scelto me per il colore della pelle”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Clémentine Pacmogda vive in Italia. Si è laureataNormale di Pisa, uno degli istituti universitari più prestigiosi d’Europa, con una borsa di studio che ha vinto. Unica africana. Oggi racconta a Luce! il brutto episodio di cui è stata protagonista. “Avevo appena concluso un incontro con i ragazzi di una scuola di, in provincia di Lucca. Sono andata di corsa verso la macchina, dovevo portare mia figlia ad un impegno. Ho visto due ragazzi che eranofermata dell’autobus venire verso di me. Uno mi si è avvicinato e mi ha detto: ‘Ti vogliamo fare un regalo’. Avevano una faccia strana, la faccia di chi nasconde qualcosa. Istintivamente mi sono rifiutata, ma loroinsistito: ‘E’ ladi una donna’,detto. E me l’consegnata. Era la ...