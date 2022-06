(Di mercoledì 8 giugno 2022) Joan, presidente del, ha analizzato la situazione del club blaugrana: le sue dichiarazioni Joanha parlato in merito all’incontro avvenuto con i soci più anziani del. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Quandoarrivati alil club era clinicamente morto, oraad essere in. Il prossimo 16 giugno convocheremo una assemblea per trovare le soluzioni faccia a faccia e indirizzare la situazione economica del club, che resta molto delicata. Quandoarrivati qui non potevamo pagare, c’erano debiti con i creditori da tre semestri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...per l'argentino e inevitabilmente il suo nome può finire sul tavolo dei discorsi cone la dirigenza catalana. La Juve aspetta una risposta da Di Maria che strizza l'occhio al, ...Ma, come ha spiegato recentemente il presidente del, Joan, riferendosi a un altro grande scontento di nome Neymar "chi firma per club come il Paris Saint - Germain quasi firma la ... Barcellona, Laporta: «Siamo passati dall'essere morti alla Champions» La Juventus ha dato un ultimatum ad Angel Di Maria e attende una risposta dal Fideo, che nel frattempo è sempre più stuzzicato dalla corte del Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di esterni offe ...Barcellona, la revolucion comincia. Laporta serra i ranghi: al via il salary cap sugli stipendi, perchè non è solo una questione di numeri.