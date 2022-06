Assalto Congresso Usa, media: Secret Service provò a portare Trump tra fan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il tycoon voleva 'guidare' la protesta dei suoi sostenitori contro Biden. Ma la situazione era troppo pericolosa e la polizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il tycoon voleva 'guidare' la protesta dei suoi sostenitori contro Biden. Ma la situazione era troppo pericolosa e la polizia ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Assalto Congresso Usa, media: Secret Service provò a portare Trump tra fan #Trump #CapitolHill #CongressoUsa - KinmenQuemoy : Cinque membri del gruppo estremista statunitense Proud Boys sono stati incriminati per cospirazione per l’assalto a… - simsavit : #USA. 1994, Congresso approva divieto bipartisan armi d'assalto, incluse nove categorie #armi semiautomatiche. Nei… - Pagliacci8 : RT @ilpost: Cinque membri del gruppo estremista statunitense Proud Boys sono stati incriminati per cospirazione per l’assalto al Congresso… - Dondolino72 : RT @ilpost: Cinque membri del gruppo estremista statunitense Proud Boys sono stati incriminati per cospirazione per l’assalto al Congresso… -