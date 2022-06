Arsenal, c’è Tielemans per il centrocampo: contatti avviati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Youri Tielemans verso la permanenza in Premier League: contatti con l’Arsenal per il trasferimento nel club londinese Youri Tielemans verso la permanenza in Premier League. Il centrocampista belga di proprietà del Leicester è corteggiato dall’Arsenal di Arteta: proseguono i contatti con i Gunners. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, filtra ottimismo in casa Arsenal per la riuscita dell’operazione, nonostante la mancata qualificazione in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Youriverso la permanenza in Premier League:con l’per il trasferimento nel club londinese Youriverso la permanenza in Premier League. Il centrocampista belga di proprietà del Leicester è corteggiato dall’di Arteta: proseguono icon i Gunners. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, filtra ottimismo in casaper la riuscita dell’operazione, nonostante la mancata qualificazione in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juve - Atletico, la svolta per Morata: rinnovo e prestito, così Alvaro può restare Così, in assenza di alternative concrete (l'Arsenal non ha mai convinto Alvaro e il Barcellona ha virato su altri fronti), tutti si son rimessi a un tavolo per provare a trovare un accordo che ... Goal.com