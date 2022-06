Arretrati assegno unico INPS: spuntano queste tre date (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’assegno unico universale è in vigore da quest’anno ma i pagamenti degli Arretrati non sono stati ancora ultimati L’assegno unico universale è in vigore da quest’anno con i versamenti che sono iniziati a partire dal mese di marzo. Tuttavia, le erogazioni non sono tutte allineate. Principalmente coloro che si trovano in linea con i pagamenti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’universale è in vigore da quest’anno ma i pagamenti deglinon sono stati ancora ultimati L’universale è in vigore da quest’anno con i versamenti che sono iniziati a partire dal mese di marzo. Tuttavia, le erogazioni non sono tutte allineate. Principalmente coloro che si trovano in linea con i pagamenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

wam_the : Assegno unico rischio giugno: come non perdere gli arretrati - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno INPS, ultimi giorni per non perdere gli arretrati -… - TrendOnline : Famiglie con figli, importanti novità in arrivo, per l'#assegnounico. Dopo il 30 giugno infatti si perdono gli arre… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico, scadenza in arrivo per gli arretrati: domanda entro il 30 giu… - LavoroFisco : Assegno unico e universale, arretrati da chiedere entro il 30 giugno -