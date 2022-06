Amici, arriva Chiara Ferragni nel programma? Il ruolo che vorrebbe darle Maria De Filippi (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, ma già si pensa alla nuova edizione che dovrebbe partire come di consueto dopo la pausa estiva. Proprio l’estate è il momento dei casting, in cui la produzione incontra solitamente decine di migliaia di giovani talenti pronti a mettersi alla prova per entrare nella scuola più famosa della televisione italiana. LEGGI ANCHE : — X Factor, Chiara Ferragni sorprende Fedez durante il programma: l’arrivo con Leone e Vittoria Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno le trattative non riguarderebbero solo la rosa di candidati a occupare i banchi della scuola, ma anche il cast formato da coach e insegnanti: si vocifera infatti che Maria De Filippi vorrebbe ... Leggi su funweek (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ultima edizione didiDe Filippi si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, ma già si pensa alla nuova edizione che dovrebbe partire come di consueto dopo la pausa estiva. Proprio l’estate è il momento dei casting, in cui la produzione incontra solitamente decine di migliaia di giovani talenti pronti a mettersi alla prova per entrare nella scuola più famosa della televisione italiana. LEGGI ANCHE : — X Factor,sorprende Fedez durante il: l’arrivo con Leone e Vittoria Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno le trattative non riguarderebbero solo la rosa di candidati a occupare i banchi della scuola, ma anche il cast formato da coach e insegnanti: si vocifera infatti cheDe Filippi...

