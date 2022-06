Alexandra Grant | il nuovo taglio di capelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La regina deibianchi è tornata., 49 anni, compagna di Keanu Reeves, riappare a sorpresa sul tappeto rosso con undimedio corto, un caschetto sfilato sulle punte ad altezza mento. Sempre, fieramente, sale e pepe, anzi grigio pietra. A differenza di Andie MacDowell, che è arrivata a Cannes 2022 con la chioma silver lunga e selvaggia,ha optato per undicorto e dinamico. In passato preferiva iraccolti lisci con la riga da parte o la frangia lunga. Adesso ha scelto uno short bob wavy e con il ciuffo a onda leggermente volumizzato. In questo effetto natutale nulla è lasciato al caso. Soprattutto per quanto riguarda la ...