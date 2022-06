Ultime Notizie – Ucraina, Medvedev contro gli occidentali: “Li odio, voglio farli sparire” (Di martedì 7 giugno 2022) Nuovo, durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, contro l’Occidente. “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio – ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni – Sono bastardi e degenerati. vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Nuovo, durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitryl’Occidente. “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li– ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni – Sono bastardi e degenerati.no la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Drezzimovic : Alla luce delle ultime notizie quindi che dite, faranno così? Milan stadio a Sesto Inter a San Siro (ristrutturandolo) - CorriereCitta : La follia dei turisti a Roma tra lanci di monopattini e ‘bravate’: 65 mila euro per riparare la Scalinata di Piazza… - junews24com : Calciomercato Juve, Cherubini vola in Spagna: tutti i casi da risolvere - -