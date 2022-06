Ugo Pellegrino è il Boss in Incognito della puntata di oggi | chi è? Anticipazioni 7 giugno

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 giugno 2022) Ugoè ilinche vedremo questa sera sotto mentite spoglie nella sua azienda alla ricerca di pregi e difetti, come andrà a finire per lui e i suoi collaboratori? La risposta arriverà nel secondo appuntamento con il docu-reality in onda, martedì 7alle 21.15 su Rai 2, conin, con Max Giusti al timone, ma in molti si chiedono già: chi è Ugoe qual è la sua azienda? Ugoè l’amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri. La sede dell’azienda si trova a Torre Annunziata e dispone di un sito produttivo di 47.000mq e conta 150 collaboratori tra impiegati e ...