Ucraina, rapporto Ministero Agricoltura: "Semina primaverile? 2.755 ettari in meno" (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - E' contraddistinto dal meno rispetto al 2021, il bilancio della Semina primaverile in Ucraina. "Al 2 giugno, le aree Seminate per le principali colture primaverili per il raccolto 2022 nel territorio controllato dall'Ucraina ammontano a 14.161,3 ettari, ovvero a 2.755 ettari in meno rispetto all'anno scorso (16.916,3 mila ettari)". E' la relazione fornita all'Adnkronos dal Ministero dell'Agricoltura ucraino che riferisce: "Secondo i dati operativi delle unità strutturali delle amministrazioni statali regionali, che si occupano dell'attuazione delle funzioni sullo sviluppo agroindustriale, la Semina delle colture primaverili è stata effettuata ...

