StudioNews | vacanze e caro lidi gli argomenti della puntata

Leggi su zon

(Di martedì 7 giugno 2022) Ombrelloni e lettini fino a 75 euro: questo è il prezzo medio che gli italiano dovranno pagare per una giornata al mare. Proprio il generalizzato aumento delle tariffe degli stabilimenti balneari sarà al centronuovadi. Secondo una stima di AltroConsumo, da Alassio in Liguria a Policoro, Basilicata, l’aumento in un anno è di circa il 10% ed è imputabile senz’altro ai costi dell’energia sempre più proibitivi per gli esercenti, all’inflazione che continua a salire e all’aumento dei costi dei canoni, le cosiddette “concessioni balneari”. In diretta martedì 7 giugno,è condotto da Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi. Ospitiprima parte il Presidente SIB Antonio Capacchioni e Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia per un confronto aperto ...