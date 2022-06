Severodonetsk, battaglia urbana come a Mariupol: perché Kiev può puntare allo stallo e per Mosca può costare un bagno di sangue (Di martedì 7 giugno 2022) A Severodonetsk quello che si autodefinisce il “secondo esercito del mondo” è incappato in un secondo, micidiale déjà vu, andando a cozzare ancora una volta su un’area industriale come a Mariupol, e stenta ad attraversare un fiumiciattolo. La premessa per capire cosa succeda attorno alla città-chiave della terza fase della guerra ci viene suggerita da John Spencer, uno dei più noti teorici del Urban Warfare, cioè del combattimento in aree urbane: “Le città sono piene di strutture ideali per scopi di difesa militare. Grandi edifici governativi, complessi dirigenziali o impianti industriali sono realizzati in cemento armato spesso e rinforzato con acciaio che li rende quasi impermeabili a molte armi”. Quindi, chi attacca, in questo caso i Russi, non ha nessun vantaggio dal combattere in mezzo a palazzi e, soprattutto, a capannoni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Aquello che si autodefinisce il “secondo esercito del mondo” è incappato in un secondo, micidiale déjà vu, andando a cozzare ancora una volta su un’area industriale, e stenta ad attraversare un fiumiciattolo. La premessa per capire cosa succeda attorno alla città-chiave della terza fase della guerra ci viene suggerita da John Spencer, uno dei più noti teorici del Urban Warfare, cioè del combattimento in aree urbane: “Le città sono piene di strutture ideali per scopi di difesa militare. Grandi edifici governativi, complessi dirigenziali o impianti industriali sono realizzati in cemento armato spesso e rinforzato con acciaio che li rende quasi impermeabili a molte armi”. Quindi, chi attacca, in questo caso i Russi, non ha nessun vantaggio dal combattere in mezzo a palazzi e, soprattutto, a capannoni ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Severodonetsk, battaglia urbana come a Mariupol: perché Kiev può puntare allo stallo e per Mosca può costare un bagno… - fattoquotidiano : Severodonetsk, battaglia urbana come a Mariupol: perché Kiev può puntare allo stallo e per Mosca può costare un bag… - SLN_Magazine : Battaglia a Severodonetsk, difensori ucraini: 'Controlliamo mezza città'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - ilgiornale : Continua tra alterne vicende l'offensiva russa su Severodonetsk, nel Donbass - antbar12 : RT @agambella: Donbass. Mappa. Prosegue la feroce battaglia per l'autostrada Bakhmut-Lysychansk (-> Severodonetsk). I russi avrebbero rip… -