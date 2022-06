Santoro a Cartabianca: “Missili Usa a Ucraina, aumenta rischio guerra nucleare” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Con i Missili a media gittata gli ucraini potrebbero ribaltare il responso del campo e a quel punto ci avvicineremmo davvero al pericolo di una guerra nucleare”. E’ lo scenario che Michele Santoro delinea nella guerra tra Ucraina e Russia dopo la fornitura di nuove armi a Kiev da parte di Usa e Gran Bretagna. “La forza tecnologica di quest’arma può cambiare l’andamento della guerra. Dall’inizio descriviamo gli ucraini come soldati che combattono con frecce, cerbottane e molotov”, dice a Cartabianca. “In realtà usano armi pesanti che fanno distruzione come quelle dei russi. Subentrano armi che rovesciano l’andamento della guerra tradizionale e a quel punto l’orso ferito può prendere una bomba tattica ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Con ia media gittata gli ucraini potrebbero ribaltare il responso del campo e a quel punto ci avvicineremmo davvero al pericolo di una”. E’ lo scenario che Micheledelinea nellatrae Russia dopo la fornitura di nuove armi a Kiev da parte di Usa e Gran Bretagna. “La forza tecnologica di quest’arma può cambiare l’andamento della. Dall’inizio descriviamo gli ucraini come soldati che combattono con frecce, cerbottane e molotov”, dice a. “In realtà usano armi pesanti che fanno distruzione come quelle dei russi. Subentrano armi che rovesciano l’andamento dellatradizionale e a quel punto l’orso ferito può prendere una bomba tattica ...

