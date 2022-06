Salernitana | spunta la pista Lovato per il calciomercato

(Di martedì 7 giugno 2022): i campani sulle tracce del difensore cagliaritanodi proprietà dell’Atalanta Laavrebbe puntato gli occhi sul giovane Matteo, in pole position per ilestivo dei granata. Il club, infatti, sarebbe in contatto con l’Atalanta per bruciare la concorrenza. Secondo quanto riportato da La Città, infatti, il giocatore sarebbe il rinforzo ideale per la batteria dei difensori centrali e lavorrebbe chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

